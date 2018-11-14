ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В ЕС снижают стоимость телефонных звонков и сообщений

Новости » Политика    14.11.2018 - 20:02
В ЕС снижают стоимость телефонных звонков и сообщений
Иллюстративне фото (EU_Commission)

Принятые изменения также предусматривают лучшую защиту пользователей смартфонов, включая пользователей веб-сервисов

Европейский парламент одобрил новые правила установления стоимости телефонных звонков внутри ЕС как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ЄП.

Как сообщается, новые тарифы вступят в силу после формального утверждения Советом ЕС с 15 мая 2019 года.

"По новому законодательству с 15 мая 2019 года стоимость звонков в другую страну ЕС ограничивается 19 центами за минуту и 6 центами за текстовое сообщение (SMS), что делает их доступными для каждого, кто остается в контакте с близкими в других странах-членах ЕС", - говорится в сообщении.

Принятые изменения также предусматривают лучшую защиту пользователей смартфонов, включая пользователей веб-сервисов (Skype, WhatsApp и тому подобное) и ужесточают требования к безопасности, включая шифрование.

Вводится право сохранять номер телефона на срок до одного месяца после прекращения действия договора и право на возмещение неиспользованного предоплаченного кредита при прекращении договора, а также компенсацию в случае задержки или злоупотребления переключением.

Кроме того, государствам-членам придется способствовать развертыванию сетей 5G, сделав соответствующий спектр доступным к 2020 году, чтобы достичь цели "Плана действий ЕС 5G" о наличии сети 5G в по меньшей мере одном большом городе в каждой стране ЕС до 2020 года.

Как известно, в 2017 году была отменена плата за роуминг внутри ЕС.

Напомним, Евросоюз усилит защиту удостоверений личности, чтобы избежать мошенничества.

Еврокомиссия вынесет вердикт относительно бюджета Италии на следующей неделе После Brexit британцы смогут посещать страны ЕС без виз
Новости Украины Евросоюзтелефонный разговор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь