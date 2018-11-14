В ЕС снижают стоимость телефонных звонков и сообщений

Иллюстративне фото (EU_Commission)

Принятые изменения также предусматривают лучшую защиту пользователей смартфонов, включая пользователей веб-сервисов

Европейский парламент одобрил новые правила установления стоимости телефонных звонков внутри ЕС как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ЄП.

Как сообщается, новые тарифы вступят в силу после формального утверждения Советом ЕС с 15 мая 2019 года.

"По новому законодательству с 15 мая 2019 года стоимость звонков в другую страну ЕС ограничивается 19 центами за минуту и 6 центами за текстовое сообщение (SMS), что делает их доступными для каждого, кто остается в контакте с близкими в других странах-членах ЕС", - говорится в сообщении.

Принятые изменения также предусматривают лучшую защиту пользователей смартфонов, включая пользователей веб-сервисов (Skype, WhatsApp и тому подобное) и ужесточают требования к безопасности, включая шифрование.

Вводится право сохранять номер телефона на срок до одного месяца после прекращения действия договора и право на возмещение неиспользованного предоплаченного кредита при прекращении договора, а также компенсацию в случае задержки или злоупотребления переключением.

Кроме того, государствам-членам придется способствовать развертыванию сетей 5G, сделав соответствующий спектр доступным к 2020 году, чтобы достичь цели "Плана действий ЕС 5G" о наличии сети 5G в по меньшей мере одном большом городе в каждой стране ЕС до 2020 года.

Как известно, в 2017 году была отменена плата за роуминг внутри ЕС.

Напомним, Евросоюз усилит защиту удостоверений личности, чтобы избежать мошенничества.