Молдова розповіла про плани Росії зірвати вибори в країні та попросила допомоги у ЄС

Росія хоче зірвати процес майбутніх виборів у Молдові, тому представникам Євросоюзу потрібно допомогти Кишиневу продовжити боротьбу за демократію.
Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
На конференції голів парламентів країн ЄС він розповів про майбутні президентські вибори, що відбудуться цієї осені в Молдові, і референдум про вступ до Євросоюзу.
"Однак ми впевнені, що Росія всіма силами намагатиметься зірвати цей процес. Для того, щоб ввести в оману громадську думку, посіяти паніку та тривогу серед населення, використовують витончені сучасні технології із застосуванням штучного інтелекту та, зокрема, інформаційних каналів", - сказав спікер парламенту.
За його словами, Росія хоче вплинути на результати президентських виборів і повернути Молдову з європейського курсу. Тому він звернувся до представників Євросоюзу та попросив допомоги у продовженні боротьби за демократію, модернізацію та прогрес.
Також Гросу заявив, що підтримка України означає підтримку Молдови, тому що обидві країни вирішили відокремитися від колишньої імперії та жити у вільному, мирному та процвітаючому світі.
"Це наш цивілізаційний вибір. Я впевнений, що разом ми досягнемо успіху, це буде нелегко. Але завдяки розсудливості, терпінню та наполегливості ми досягнемо того, щоб наше майбутнє та майбутнє наших дітей було мирним і процвітаючим", - додав Гросу.
Представники РФ за допомогою своїх агентів намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові та вплинути на громадську думку. Раніше повідомлялося, що Кремль мав план щодо повалення проєвропейського уряду в Молдові, але це вдалося запобігти.
Президент Майя Санду говорила, що Молдова є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як ця країна просувається до інтеграції до Європи.
А заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане нещодавно заявляв, що Росія не може військовим шляхом загрожувати безпеці Молдови завдяки опору України, але гібридні загрози нікуди не зникли.
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