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У НАТО розповіли, яку загрозу для Молдови може становити Росія

Молдова, Четвер 04 квітня 2024 22:58
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У НАТО розповіли, яку загрозу для Молдови може становити Росія Архівне фото: заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане (nato int)
Автор: Дмитро Браславський

Росія не може військовим шляхом загрожувати безпеці Молдови завдяки опору України, але гібридні загрози нікуди не зникли.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За словами Джоане, Російська Федерація має політичні та стратегічні наміри, але не має військової потужності, здатної загрожувати безпеці й територіальній цілісності Молдови через здатність України до опору.

"Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати в цій війні. Таким чином, доти, доки Україна чинить опір і чинитиме опір, безпека Молдови опосередковано захищена", - сказав чиновник НАТО.

Гібридна агресія

Також він зауважив, що Північноатлантичний альянс зміцнює свої позиції на східному фланзі. До Альянсу приєдналися Фінляндія і Швеція, також НАТО стає значно сильнішим у районі Чорного моря, в Румунії, в Болгарії.

"Таким чином, навіть опосередковано у Республіки Молдова немає підстав для занепокоєння про військову агресію з боку Російської Федерації. При цьому гібридна агресія - дезінформація, енергетичний шантаж, використання внутрішніх важелів у цей дуже важливий передвиборчий період у Молдові триватимуть", - сказав Джоане.

Агресія РФ проти Молдови

Раніше президент Молдови Майя Санду говорила, що країна є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як ця країна просувається до інтеграції в Європу.

Пізніше Молдова заявила, що Росія незаконно надрукувала в Придністров'ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.

А нещодавно міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос повідомив, що в країні повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.

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