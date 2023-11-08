Молдова розпочне з ЄС переговори про вступ, а Грузія отримає статус кандидата

Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Молдовою про членство в ЄС. Натомість Грузії нададуть статус кандидата на вступ, але за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт ЄК про розширення.
Молдова
Як зазначається, Молдова, як і Україна, виконали низку рекомендацій Єврокомісії для приєднання до Європейського союзу. Зокрема, до виборчого законодавства було внесено суттєві зміни, спрямовані на усунення невідповідностей. У грудні 2022 року Молдова прийняла новий Виборчий кодекс, який містить поправки Венеціанської комісії.
Єврокомісія наголошує, що Молдові необхідно забезпечити прозорість фінансування політичних партій, підзвітність фінансування і вплив третіх сторін на вибори.
Також Молдову закликають посилити прозорість у роботі парламенту. Йдеться про залучення громадських рад.
Крім того, Молдова реформувала сферу державного управління і має певний рівень реформування судів, прогрес у боротьбі з корупцією та
Єврокомісія також зробила крок у європейській інтеграції Грузії. Єврораді рекомендують надати Грузії країни-кандидата на вступ до ЄС. Але за умов, що буде пророблена низка кроків.
У звіті зазначається, що
Але перешкодою до вступу Грузії є напруженість між правлячою партією та опозицією. Єврокомісія вважає, що Тбілісі підготовлене до членства у сфері реформи державного управління. Було зроблені кроки у боротьбі з корупцією.
Водночас судову систему потрібно реформувати далі, а також Грузії радять покращуватися у сфері свободи слова.
Сьогодні, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. На цьому ж етапі знаходиться і Молдова.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.
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