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Молдова начнет с ЕС переговоры о вступлении, а Грузия получит статус кандидата

Фото: Молдова начнет переговоры о вступлении в ЕС, а Грузии дадут статус кандидата (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Молдовой о членстве в ЕС. Грузии же предоставят статус кандидата на вступление, но при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет ЕК по расширению.

Молдова

Молдова, как и Украина, выполнили ряд рекомендаций Еврокомиссии для присоединения к Европейскому союзу. В частности, в избирательное законодательство были внесены существенные изменения, направленные на устранение несоответствий. В декабре 2022 года Молдова приняла новый Избирательный кодекс, содержащий поправки Венецианской комиссии.

Еврокомиссия отмечает, что Молдове необходимо обеспечить прозрачность финансирования политических партий, подотчетность финансирования и влияние третьих сторон на выборы.

Также Молдову призывают усилить прозрачность в работе парламента. Речь идет о привлечении общественных советов.

Кроме того, Молдова реформировала сферу государственного управления и имеет определенный уровень реформирования судов, прогресс в борьбе с коррупцией и

Еврокомиссия также сделала шаг к европейской интеграции Грузии. Евросовету рекомендуют предоставить Грузии страны-кандидата на вступление в ЕС. Но при условии, что будет проделан ряд шагов.

В отчете отмечается, что

Но препятствием для вступления Грузии является напряженность между правящей партией и оппозицией. Еврокомиссия считает, что Тбилиси подготовлено к членству в сфере реформы государственного управления. Были сделаны шаги по борьбе с коррупцией.

В то же время судебную систему нужно реформировать дальше, а также Грузии советуют улучшаться в сфере свободы слова.

Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

Сегодня, 8 ноября, Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. На этом же этапе находится Молдава.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

 

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