Молдова продовжила режим НС через війну в Україні ще на 60 днів

Парламент Молдови продовжив надзвичайний стан у країні ще на 60 днів. Режим НС пов'язаний із війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOI .

Рішення ухвалила парламентська більшість. Надзвичайний стан буде продовжено з 3 серпня.

"Ця війна поруч із нами, а зараз вона підійшла ще ближче, особливо останнім часом, коли відбувається обстріл цивільних будівель в Одесі, в Рені. Це стосується і нас, оскільки ми спостерігаємо, що навіть такі країни НАТО, як Польща, дедалі більше тривожаться, підтягуючи свої військові ресурси ближче до своїх кордонів", - заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на пленарному засіданні парламенту.

Режим НС у Молдові

У Молдові ввели надзвичайний стан на самому початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.

Під час НС, згідно із законодавством країни, влада має право на:

введення спеціального режиму в'їзду і виїзду в/з країни;

може встановити особливий режим використання повітряного простору;

встановити спеціальний режим пересування по Молдові;

екстрадувати людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни;

тимчасово евакуювати громадян із зон, які становлять небезпеку, створювати місця тимчасового розміщення для евакуйованих громадян тощо.

Раніше президент Молдови Майя Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.

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