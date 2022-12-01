Молдова продовжила надзвичайний стан через енергетичну кризу

Парламент проголосував за продовження режиму НП у країні. Підтримали запит уряду 55 депутатів. Режим НП продовжено ще на 60 днів.

Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця виступила перед депутатами та нагадала про відключення електрики 15 та 23 листопада через російські масові обстріли інфраструктури України.

Гаврилиця розповіла, що якби в Молдові не діяла НП, то влада не змогла б швидко реагувати на відключення світла, імпортувати електроенергію з Румунії та долати кризи.

"Зараз не час для політичних суперечок чи популістської риторики. Підтверджую, що уряд не перевищував своїх повноважень. Уряд і Комісія з НС діяли транспарентно, заходи вживалися для подолання криз у Молдові", - сказала Гаврилиця.