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Молдова продовжила надзвичайний стан через енергетичну кризу

Фото: Молдова продовжила надзвичайний стан на 60 днів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Молдови продовжив ще на 60 днів режим надзвичайного стану через кризову ситуацію в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nokta.

Парламент проголосував за продовження режиму НП у країні. Підтримали запит уряду 55 депутатів. Режим НП продовжено ще на 60 днів.

Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця виступила перед депутатами та нагадала про відключення електрики 15 та 23 листопада через російські масові обстріли інфраструктури України.

Гаврилиця розповіла, що якби в Молдові не діяла НП, то влада не змогла б швидко реагувати на відключення світла, імпортувати електроенергію з Румунії та долати кризи.

"Зараз не час для політичних суперечок чи популістської риторики. Підтверджую, що уряд не перевищував своїх повноважень. Уряд і Комісія з НС діяли транспарентно, заходи вживалися для подолання криз у Молдові", - сказала Гаврилиця.

Нещодавно Молдова заявила, що Росія використовує енергоресурси як інструмент шантажу. Крім того, Росія заявила, що спочатку вирішила перекривати газ Молдові, але потім передумала робити це, але не виключила такого у майбутньому.

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