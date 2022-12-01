Молдова продлила чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

Парламент проголосовал за продление режима ЧП в стране. Поддержали запрос правительства 55 депутатов. Режим ЧП продлен еще на 60 дней.

Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила перед депутатами и напомнила об отключениях электричества 15 и 23 ноября из-за российских массовых обстрелов инфраструктуры Украины.

Гаврилица рассказала, что если бы в Молдове не действовало ЧП, то власть не смогла бы быстро реагировать на отключения света, импортировать электроэнергию из Румынии и справляться с кризисами.

"Сейчас не время для политических споров или популистской риторики. Подтверждаю, что правительство не превышало своих полномочий. Правительство и Комиссия по ЧС действовали транспарентно, меры принимались для преодоления кризисов в Молдове", — сказала Гаврилица.