Молдова прийме стільки українців, скільки потрібно для їхньої безпеки цієї зими, - Санду

Молдова готова прийняти будь-яку кількість українських біженців під час цієї зими, щоб гарантувати їм безпеку. Країна продовжує підтримувати Україну та залишається її надійним партнером.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду під час виступу на Молдовському форумі безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет- представництво президента Молдови .

За словами Майї Санду, з початку повномасштабного вторгнення до Молдови прибуло понад мільйон громадян України, з яких близько 100 тисяч знайшли в країні свій дім.

Уряд готується надавати прихисток і надалі, якщо зимовий період буде складним.

"Якщо ця зима в Україні виявиться такою ж важкою, як усі очікують, ми готові прийняти стільки, скільки потрібно, щоб вони були в безпеці", - наголосила президентка.

Окрім допомоги біженцям, Молдова активно сприяє логістиці та економічній стійкості України.

Зокрема Кишинів надав залізничні та автомобільні дороги для українського експорту після блокування Чорного моря, забезпечує транзит газу через свою територію завдяки "Вертикальному коридору", знизив транзитні збори як для зерна, так і для палива.

Президентка підкреслила, що безпека Молдови безпосередньо пов'язана з безпекою України. Наразі Кишинів стикається зі зростанням гібридних загроз та регулярними порушеннями свого повітряного простору.

Тільки за останній тиждень було зафісовано 9 порушень кордону російськими безпілотниками, а у вересні їхня кількість перевищила 20.

Уламки дронів вже призводили до жертв на прикордонних пунктах, а удари по українській інфраструктурі завдавали шкоди водопостачанню та електромережам Молдови.

Паралельно Росія веде когнітивну війну через анонімні Telegram-канали. Вона намагається залякати громадян, звинуватити в небезпеці допомогу Україні та підірвати довіру до державних інституцій.

Молдова залишається частиною "Коаліції охочих" та підтримує створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ.

Уряд країни суворо стежить за тим, щоб її територія не використовувалася для обходу міжнародних санкцій проти Росії.

Санду наголосила, що найсильнішою гарантією безпеки для регіону є членство Молдови в Європейському Союзі, а стійкість України - це ключова запорука миру на всьому континенті.