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Молдова примет столько украинцев, сколько нужно для их безопасности этой зимой, - Санду

23:10 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Молдова примет столько украинцев, сколько нужно для их безопасности этой зимой, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Молдова готова принять любое количество украинских беженцев в эту зиму, чтобы обеспечить им безопасность. Страна продолжает поддерживать Украину и остается надежным партнером.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления на Молдовском форуме безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Молдовы.

По словам Майи Санду, с начала полномасштабного вторжения в Молдову прибыло более миллиона граждан Украины, из которых около 100 тысяч нашли в стране свой дом.

Правительство готовится предоставлять убежища и дальше, если зимний период будет сложным.

"Если эта зима в Украине окажется такой же тяжелой, как все ожидают, мы готовы принять столько, сколько нужно, чтобы они были в безопасности", - подчеркнула президент.

Кроме помощи беженцам Молдова активно способствует логистике и экономической устойчивости Украины.

В частности, Кишинев предоставил железнодорожные и автомобильные дороги для украинского экспорта после блокирования Черного моря, обеспечивает транзит газа через свою территорию благодаря "Вертикальному коридору", снизил транзитные сборы как для зерна, так и для топлива.

Президент подчеркнула, что безопасность Молдовы напрямую связана с безопасностью Украины. В настоящее время Кишинев сталкивается с ростом гибридных угроз и регулярными нарушениями своего воздушного пространства.

Только за последнюю неделю было зафиксировано 9 нарушений границы российскими беспилотниками, а в сентябре их количество превысило 20.

Обломки дронов уже приводили к жертвам на пограничных пунктах, а удары по украинской инфраструктуре наносили ущерб водоснабжению и электросетям Молдовы.

Параллельно Россия ведет когнитивную войну через анонимные Telegram-каналы. Она пытается запугать граждан, обвинить в опасности помощь Украине и взорвать доверие к государственным институтам.

Молдова остается частью "Коалиции желающих" и поддерживает создание Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ.

Правительство страны строго следит за тем, чтобы его территория не использовалась для обхода международных санкций против России.

Санду подчеркнула, что сильнейшей гарантией безопасности для региона является членство Молдовы в Европейском Союзе, а устойчивость Украины - ключевой залог мира на всем континенте.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду ранее объясняла, почему ее стране выгодно помогать Украине с транзитом зерна.

По ее словам, Кишинев не может оставаться в стороне от этого вопроса, поскольку нехватка средств на оборону Украины создаст прямые проблемы для безопасности самой Молдовы.

Кроме того, Санда отмечала, что Кремль пока не проявляет заинтересованности в мире, и призвала международных партнеров усилить экономическое давление на Россию для прекращения войны.

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