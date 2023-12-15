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Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України

Фото: парламент Молдови підтримав приєднання до реєстру збитків через війну РФ проти України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Парламент Молдови підтримав законопроект про приєднання до розширеної угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. Ініціатива була схвалена депутатами у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу парламенту Молдови.

У ході голосування 15 грудня ухвалення проекту закону підтримали 56 депутатів.

Як йдеться в інформаційній записці законопроекту, приєднання Молдови до Реєстру "ще раз підкреслює важливість продовження підтримки України, а також солідарність, яку наша країна виявляє в контексті агресії Російської Федерації проти України".

Як працює реєстр

Реєстр збитків є платформою для реєстрації в будь-якій документальній формі інформації про докази та скарги про збитки чи пошкодження, заподіяні українській стороні російськими окупантами, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Інформація про скарги та докази, що потрапляють та обробляються у Реєстрі, буде класифікована та впорядкована. Також зауважується, що реєстр претензій не має жодних судових функцій і не має повноважень визначати відповідальність та присуджувати будь-які виплати чи компенсації.

У відділі комунікації та зв'язків із громадськістю парламенту Республіки Молдова зазначили, що діяльність Реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації.

Реєстр збитків через російську агресію

Розширена часткова угода про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, була прийнята резолюцією Комітету міністрів Ради Європи на початковий термін у 3 роки з можливістю її продовження у разі потреби.

Реєстр збитків створюється як міжурядовий інститут співробітництва, який діятиме в рамках інституційної структури Ради Європи, але базується у Гаазі. Реєстр також матиме офіс в Україні.

Нагадаємо, раніше у листопаді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що у створенні Реєстру збитків, завданих агресією РФ, беруть участь 43 країни та Євросоюз. Очікується, що він почне діяти вже у першому кварталі 2022 року.

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Молдова