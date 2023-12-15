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Молдова присоединится к международному реестру ущерба из-за агрессии РФ против Украины

Фото: парламент Молдовы поддержал присоединение к реестру ущерба из-за войны РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Парламент Молдовы поддержал законопроект о присоединении к расширенному соглашению о реестре ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины. Инициатива была принята депутатами в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу парламента Молдовы.

В ходе голосования 15 декабря принятие проекта закона поддержали 56 депутатов.

Как говорится в информационной записке законопроекта, присоединение Молдовы к Реестру "еще раз подчеркивает важность продолжения поддержки Украины, а также солидарность, которую наша страна проявляет в контексте агрессии Российской Федерации против Украины".

Как работает реестр

Реестр ущерба является платформой для регистрации в любой документальной форме информации о доказательствах и жалобах об убытках или повреждениях, причиненных украинской стороне российскими оккупантами, начиная с 24 февраля 2022 года.

Информация о жалобах и доказательства, которые попадают и обрабатываются в Реестре, будет классифицированы и упорядочены. Также отмечается, что реестр претензий не имеет никаких судебных функций и не имеет полномочий определять ответственность и присуждать какие-либо выплаты или компенсации.

В отделе коммуникации и связей с общественностью парламента Республики Молдова отметили, что деятельность Реестра станет первой составляющей будущего международного механизма компенсации.

Реестр ущерба из-за российской агрессии

Расширенное частичное соглашение о реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, было принято резолюцией Комитета министров Совета Европы на начальный срок в 3 года с возможностью его продления в случае необходимости.

Реестр ущерба создается как межправительственный институт сотрудничества, который будет действовать в рамках институциональной структуры Совета Европы, но базируется в Гааге. Реестр будет также иметь офис в Украине.

Напомним, ранее в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в создании Реестра убытков, нанесенных агрессией РФ, участвуют 43 страны и Евросоюз. Ожидается, что он начнет действовать уже в первом квартале 202 года.

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Молдова