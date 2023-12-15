Молдова присоединится к международному реестру ущерба из-за агрессии РФ против Украины

В ходе голосования 15 декабря принятие проекта закона поддержали 56 депутатов.

Как говорится в информационной записке законопроекта, присоединение Молдовы к Реестру "еще раз подчеркивает важность продолжения поддержки Украины, а также солидарность, которую наша страна проявляет в контексте агрессии Российской Федерации против Украины".

Как работает реестр

Реестр ущерба является платформой для регистрации в любой документальной форме информации о доказательствах и жалобах об убытках или повреждениях, причиненных украинской стороне российскими оккупантами, начиная с 24 февраля 2022 года.

Информация о жалобах и доказательства, которые попадают и обрабатываются в Реестре, будет классифицированы и упорядочены. Также отмечается, что реестр претензий не имеет никаких судебных функций и не имеет полномочий определять ответственность и присуждать какие-либо выплаты или компенсации.

В отделе коммуникации и связей с общественностью парламента Республики Молдова отметили, что деятельность Реестра станет первой составляющей будущего международного механизма компенсации.

Реестр ущерба из-за российской агрессии

Расширенное частичное соглашение о реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, было принято резолюцией Комитета министров Совета Европы на начальный срок в 3 года с возможностью его продления в случае необходимости.

Реестр ущерба создается как межправительственный институт сотрудничества, который будет действовать в рамках институциональной структуры Совета Европы, но базируется в Гааге. Реестр будет также иметь офис в Украине.