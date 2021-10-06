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Молдова пожаловалась на нехватку газа из России. Бизнес призвали снизить потребление

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Кишинев, Среда 06 октября 2021 16:03
Молдова пожаловалась на нехватку газа из России. Бизнес призвали снизить потребление Фото: Молдова пожаловалась на нехватку поставляемого из РФ газа (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Энергетическая компания "Молдовагаз" сообщила о нехватке газа, поставляемого "Газпромом". Потребителям рекомендуется переходить на альтернативные виды топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Модовагаз".

"С 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране стало превышать объемы, поставляемые "Газпромом". Недостаток импорта газа покрывается за счет запасов в газопроводах Молдовы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что по состоянию на октябрь заключены контракты на поставку 54 млн кубометров природного газа, или 67% от 80 млн кубометров, необходимых потребителям Молдовы.

"Молдовагаз" обратилась к своим потребителям с просьбой снизить потребление газа, в том числе перейдя на альтернативные виды топлива.

Напомним, в конце сентября Молдова на месяц продлила контракт на поставку газа из России. На этот шаг Кишинев и Москва пошли, чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки.

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