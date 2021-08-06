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Молдова получила новое правительство: кто его возглавил

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Молдовы выразил вотум доверия новому правительству под руководством Натальи Гаврилицы. За назначение нового Кабмина проголосовал 61 депутат правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция не голосовала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.

"Обещаю, мы немедленно приступим к работе", - отметила Гаврилица после назначения на должность.

В возглавляемом Гаврилицей правительстве будет 13 министров. Структура нового молдавского Кабмина будет выглядеть следующим образом:

  • министр иностранных дел - Нику Попеску;
  • министр внутренних дел - Анна Ревенко;
  • министр сельского хозяйства - Виорел Герчу;
  • министр инфраструктуры - Андрей Спыну;
  • министр окружающей среды - Юлиана Кантаражиу;
  • министр обороны - Анатолий Носатый;
  • министр экономики - Серджиу Гайбу;
  • министр образования - Анатолие Топала;
  • министр культуры - Серджиу Продан;
  • министр финансов - Думитру Будянски;
  • министр юстиции - Серджиу Литвиненко;
  • министр здравоохранения - Алла Немеренко;
  • министр труда и соцзащиты - Марчел Спэтару.

Отметим, Попеску уже был в кресле министра иностранных дел, когда правительство возглавляла действующий президент Молдовы Майя Санду. Его назначение уже приветствовал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю Попеску с назначением вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы. Жду тесное сотрудничество, в частности в формате Ассоциированного трио, для общего европейского будущего наших стран", - заявил он в Twitter.

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Молдова