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Молдова отримала новий уряд: хто його очолив

Автор: Дмитро Левицький

Парламент Молдови висловив вотум довіри новому уряду під керівництвом Наталії Гаврилиці. За призначення нового Кабміну проголосував 61 депутат правлячої партії "Дія і солідарність", опозиція не голосувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point.

"Обіцяю, ми негайно приступимо до роботи", - зазначила Гаврилиця після призначення на посаду.

В очолюваному Гаврилицею уряді буде 13 міністрів. Структура нового молдовського Кабміну буде виглядати наступним чином:

  • міністр закордонних справ - Ніку Попеску;
  • міністр внутрішніх справ - Анна Ревенко;
  • міністр сільського господарства - Віорел Герчу;
  • міністр інфраструктури - Андрій Спину;
  • міністр навколишнього середовища - Юліана Кантаражиу;
  • Міністр оборони - Анатолій Носатий;
  • міністр економіки - Серджіу Гайбу;
  • міністр освіти - Анатолія Топала;
  • міністр культури - Серджіу Продан;
  • міністр фінансів - Думітру Будянски;
  • міністр юстиції - Серджіу Литвиненко;
  • міністр охорони здоров'я - Алла Немеренко;
  • міністр праці та соцзахисту - Марчел Спетару.

Зазначимо, Попеску вже був у кріслі міністра закордонних справ, коли уряд очолювала чинний президент Молдови Майя Санду. Його призначення вже привітав глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Вітаю Попеску з призначенням віце-прем'єром, міністром закордонних справ Молдови. Чекаю тісної співпраці, зокрема у форматі асоційованого тріо, для спільного європейського майбутнього наших країн", - заявив він у Twitter.

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Молдова