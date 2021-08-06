Молдова получила новое правительство: кто его возглавил
Парламент Молдовы выразил вотум доверия новому правительству под руководством Натальи Гаврилицы. За назначение нового Кабмина проголосовал 61 депутат правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция не голосовала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.
"Обещаю, мы немедленно приступим к работе", - отметила Гаврилица после назначения на должность.
В возглавляемом Гаврилицей правительстве будет 13 министров. Структура нового молдавского Кабмина будет выглядеть следующим образом:
- министр иностранных дел - Нику Попеску;
- министр внутренних дел - Анна Ревенко;
- министр сельского хозяйства - Виорел Герчу;
- министр инфраструктуры - Андрей Спыну;
- министр окружающей среды - Юлиана Кантаражиу;
- министр обороны - Анатолий Носатый;
- министр экономики - Серджиу Гайбу;
- министр образования - Анатолие Топала;
- министр культуры - Серджиу Продан;
- министр финансов - Думитру Будянски;
- министр юстиции - Серджиу Литвиненко;
- министр здравоохранения - Алла Немеренко;
- министр труда и соцзащиты - Марчел Спэтару.
Отметим, Попеску уже был в кресле министра иностранных дел, когда правительство возглавляла действующий президент Молдовы Майя Санду. Его назначение уже приветствовал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Поздравляю Попеску с назначением вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы. Жду тесное сотрудничество, в частности в формате Ассоциированного трио, для общего европейского будущего наших стран", - заявил он в Twitter.