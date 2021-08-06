Молдова получила новое правительство: кто его возглавил

Парламент Молдовы выразил вотум доверия новому правительству под руководством Натальи Гаврилицы. За назначение нового Кабмина проголосовал 61 депутат правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция не голосовала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point .

"Обещаю, мы немедленно приступим к работе", - отметила Гаврилица после назначения на должность.

В возглавляемом Гаврилицей правительстве будет 13 министров. Структура нового молдавского Кабмина будет выглядеть следующим образом:

министр иностранных дел - Нику Попеску ;

; министр внутренних дел - Анна Ревенко ;

; министр сельского хозяйства - Виорел Герчу ;

; министр инфраструктуры - Андрей Спыну ;

; министр окружающей среды - Юлиана Кантаражиу ;

; министр обороны - Анатолий Носатый ;

; министр экономики - Серджиу Гайбу ;

; министр образования - Анатолие Топала ;

; министр культуры - Серджиу Продан ;

; министр финансов - Думитру Будянски ;

; министр юстиции - Серджиу Литвиненко ;

; министр здравоохранения - Алла Немеренко ;

; министр труда и соцзащиты - Марчел Спэтару.

Отметим, Попеску уже был в кресле министра иностранных дел, когда правительство возглавляла действующий президент Молдовы Майя Санду. Его назначение уже приветствовал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю Попеску с назначением вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы. Жду тесное сотрудничество, в частности в формате Ассоциированного трио, для общего европейского будущего наших стран", - заявил он в Twitter.