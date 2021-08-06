Молдова отримала новий уряд: хто його очолив
Парламент Молдови висловив вотум довіри новому уряду під керівництвом Наталії Гаврилиці. За призначення нового Кабміну проголосував 61 депутат правлячої партії "Дія і солідарність", опозиція не голосувала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point.
"Обіцяю, ми негайно приступимо до роботи", - зазначила Гаврилиця після призначення на посаду.
В очолюваному Гаврилицею уряді буде 13 міністрів. Структура нового молдовського Кабміну буде виглядати наступним чином:
- міністр закордонних справ - Ніку Попеску;
- міністр внутрішніх справ - Анна Ревенко;
- міністр сільського господарства - Віорел Герчу;
- міністр інфраструктури - Андрій Спину;
- міністр навколишнього середовища - Юліана Кантаражиу;
- Міністр оборони - Анатолій Носатий;
- міністр економіки - Серджіу Гайбу;
- міністр освіти - Анатолія Топала;
- міністр культури - Серджіу Продан;
- міністр фінансів - Думітру Будянски;
- міністр юстиції - Серджіу Литвиненко;
- міністр охорони здоров'я - Алла Немеренко;
- міністр праці та соцзахисту - Марчел Спетару.
Зазначимо, Попеску вже був у кріслі міністра закордонних справ, коли уряд очолювала чинний президент Молдови Майя Санду. Його призначення вже привітав глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
"Вітаю Попеску з призначенням віце-прем'єром, міністром закордонних справ Молдови. Чекаю тісної співпраці, зокрема у форматі асоційованого тріо, для спільного європейського майбутнього наших країн", - заявив він у Twitter.