Молдова отримала новий уряд: хто його очолив

Парламент Молдови висловив вотум довіри новому уряду під керівництвом Наталії Гаврилиці. За призначення нового Кабміну проголосував 61 депутат правлячої партії "Дія і солідарність", опозиція не голосувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point .

"Обіцяю, ми негайно приступимо до роботи", - зазначила Гаврилиця після призначення на посаду.

В очолюваному Гаврилицею уряді буде 13 міністрів. Структура нового молдовського Кабміну буде виглядати наступним чином:

міністр закордонних справ - Ніку Попеску ;

; міністр внутрішніх справ - Анна Ревенко ;

; міністр сільського господарства - Віорел Герчу ;

; міністр інфраструктури - Андрій Спину ;

; міністр навколишнього середовища - Юліана Кантаражиу ;

; Міністр оборони - Анатолій Носатий ;

; міністр економіки - Серджіу Гайбу ;

; міністр освіти - Анатолія Топала ;

; міністр культури - Серджіу Продан ;

; міністр фінансів - Думітру Будянски ;

; міністр юстиції - Серджіу Литвиненко ;

; міністр охорони здоров'я - Алла Немеренко ;

; міністр праці та соцзахисту - Марчел Спетару.

Зазначимо, Попеску вже був у кріслі міністра закордонних справ, коли уряд очолювала чинний президент Молдови Майя Санду. Його призначення вже привітав глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Вітаю Попеску з призначенням віце-прем'єром, міністром закордонних справ Молдови. Чекаю тісної співпраці, зокрема у форматі асоційованого тріо, для спільного європейського майбутнього наших країн", - заявив він у Twitter.