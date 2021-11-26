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Молдова погасила долги за газ перед "Газпромом"

Автор: Сергей Новиков

Молдова погасила долги за газ перед российской компанией "Газпром". На этой неделе он угрожал прекратить поставки из-за задолженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Молдовагаза".

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале неделе "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой.

Дело в том, что образовался долг в размере 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и за предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что "Газпром" согласился на отсрочку до пятницы.

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ГазпромМолдова