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Молдова не планує забороняти імпорт зерна з України, - ЗМІ

Фото: Молдова не планує забороняти імпорт зерна з України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Молдова не запроваджуватиме заборону на постачання зерна з України, як це зробили Польща, Угорщина та Словаччина.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Радіо Свобода" заявили в Міністерстві сільського господарства Молдови.

У відомстві зазначили, що проти імпорту українського зерна жодних обмежень запроваджувати зараз не планується.

Обговорення таких заходів у країні почали, оскільки молдавська асоціація Forța Fermierilor ("Сила фермерів") закликала владу обмежити ввезення агропродукції з України.

Представники організації вважають, що тимчасова заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції трьома країнами-членами ЄС може призвести до збільшення імпорту до інших країн, зокрема й до Молдови. А це може спричинити ще більший обвал цін.

В асоціації розповіли, що через різке зниження вартості на агропродукцію тисячі малих та середніх фермерів у країні опинилися на межі банкрутства.

Як альтернативу обмеженням на імпорт фермери розглядають також і компенсації від ЄС. Але, як наголосили у Міністерстві сільського господарства, Молдова не може претендувати на такі компенсації, оскільки не є членом блоку.

Нагадаємо, 15 квітня Польща повністю заборонила ввезення зерна з України в односторонньому порядку.

При цьому пізніше аналогічне рішення ухвалила і Угорщина.

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