Молдова не планує забороняти імпорт зерна з України, - ЗМІ

У відомстві зазначили, що проти імпорту українського зерна жодних обмежень запроваджувати зараз не планується.

Обговорення таких заходів у країні почали, оскільки молдавська асоціація Forța Fermierilor ("Сила фермерів") закликала владу обмежити ввезення агропродукції з України.

Представники організації вважають, що тимчасова заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції трьома країнами-членами ЄС може призвести до збільшення імпорту до інших країн, зокрема й до Молдови. А це може спричинити ще більший обвал цін.

В асоціації розповіли, що через різке зниження вартості на агропродукцію тисячі малих та середніх фермерів у країні опинилися на межі банкрутства.

Як альтернативу обмеженням на імпорт фермери розглядають також і компенсації від ЄС. Але, як наголосили у Міністерстві сільського господарства, Молдова не може претендувати на такі компенсації, оскільки не є членом блоку.