Молдова планує подовжити режим надзвичайного стану. Його ввели через війну в Україні

Як повідомляє видання, уряд країни завтра, 1 грудня, запропонує парламенту подовжити режим надзвичайного стану, починаючи з 6 грудня. Про це прем’єр-міністр Наталія Гаврилиця повідомила 30 листопада на засіданні Кабміну.

За словами очільниці уряду, необхідність подовження такого режиму пояснюється ризиками і загрозами для національної безпеки і постачання енергоресурсів до Молдови, що так само "зберігаються".

"Шкода, що нам знову доводиться виступити з такою пропозицією. Усі бачили відключення електрики, чули прогнози. Тому нам, як і раніше, потрібні інструменти для прийняття рішень, щоб дбати про наших громадян", - зазначила прем'єр.

При цьому вона підкреслила, що ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, які РФ завдала останніми місяцами, мають безпосередній негативний вплив на енергетичну безпеку Молдови.