Молдова планирует продлить режим чрезвычайного положения. Его ввели из-за войны в Украине

Как сообщает издание, правительство страны завтра, 1 декабря, предложит парламенту продлить режим чрезвычайного положения, начиная с 6 декабря. Об этом премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила 30 ноября на заседании Кабмина.

По словам главы правительства, необходимость продления такого режима объясняется рисками и угрозами для национальной безопасности и поставок энергоресурсов Молдове, что по-прежнему "сохраняется".

"Жаль, что нам снова приходится выступить с таким предложением. Все видели отключение электричества, слышали прогнозы. Поэтому нам по-прежнему нужны инструменты для принятия решений, чтобы заботиться о наших гражданах", - отметила премьер.

При этом она подчеркнула, что ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, которые РФ нанесла в последние месяцы, оказывают непосредственное негативное влияние на энергетическую безопасность Молдовы.