Молдова планирует продлить режим чрезвычайного положения. Его ввели из-за войны в Украине

Молдова предусматривает продление чрезвычайного положения еще на 60 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как сообщает издание, правительство страны завтра, 1 декабря, предложит парламенту продлить режим чрезвычайного положения, начиная с 6 декабря. Об этом премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила 30 ноября на заседании Кабмина.
По словам главы правительства, необходимость продления такого режима объясняется рисками и угрозами для национальной безопасности и поставок энергоресурсов Молдове, что по-прежнему "сохраняется".
"Жаль, что нам снова приходится выступить с таким предложением. Все видели отключение электричества, слышали прогнозы. Поэтому нам по-прежнему нужны инструменты для принятия решений, чтобы заботиться о наших гражданах", - отметила премьер.
При этом она подчеркнула, что ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, которые РФ нанесла в последние месяцы, оказывают непосредственное негативное влияние на энергетическую безопасность Молдовы.
Напомним, что режим чрезвычайного положения в Молдове действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Недавно Молдова заявила, что Россия использует энергоресурсы как "инструмент шантажа". Кроме того, Россия заявила, что сначала решила перекрывать газ Молдове, но затем передумала делать это, но не исключила такого в будущем.
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