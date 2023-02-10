Молдова підтверджує вторгнення ракети у свій повітряний простір

Міністерство оборони Молдови підтверджує, що в повітряний простір країни увійшла ракета, яка летіла у бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Молдови.

"Відповідальні структури установи виявили о 10:18 ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над містом Косавці Сорокського району. прямує у бік України", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві країни зазначили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні та "рішуче засуджують" порушення повітряного простору Молдови.