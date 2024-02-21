Молдова передасть Україні нову партію гуманітарної допомоги

Серед товарів, які будуть передані, 19 електростанцій, обладнання для переливання крові, близько 80 тисяч захисних масок, дезінфікуючі засоби для рук і понад 50 тисяч свинячих і рибних консервів.

Гуманітарна допомога буде доставлена в Україну командами Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій. На транспортні витрати буде виділено трохи більше 100 тисяч леїв (понад 5 тисяч євро).

Міністерство фінансів спільно з Міністерством внутрішніх справ, через Митну службу та Прикордонну поліцію, забезпечать оперативне виконання формальностей з перетину кордону для товарів, що перевозяться.

Допомога Молдови

Минулого року Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги - у лютому, квітні та вересні - переважно для потреб української армії.

Крім того, у червні 2023 року Молдова відправила вісім вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 тисяч євро для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків, спричинених руйнуванням греблі Нової Каховки.

Минулого року повідомлялося, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.

Під час візиту до України у листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.

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