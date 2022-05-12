Молдова передала ЕС вторую часть опросника для получения статуса кандидата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Церемония передачи прошла во время открытия нового здания посольства ЕС в Молдове. "ЕС - наш преданный друг, который всегда был рядом", - сказала Гаврилица, передавая европейскому дипломату заполненную анкету.

В церемонии приняла участие комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она заверила, что процесс вступления Молдовы в Евросоюз ускорят.