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Молдова передала ЕС вторую часть опросника для получения статуса кандидата

Фото: Молдова передала послу ЕС вторую часть опросника для получения статуса кандидата (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова передала послу делегации ЕС Янису Мажейксу вторую часть анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Документ дипломату вручила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Церемония передачи прошла во время открытия нового здания посольства ЕС в Молдове. "ЕС - наш преданный друг, который всегда был рядом", - сказала Гаврилица, передавая европейскому дипломату заполненную анкету.

В церемонии приняла участие комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она заверила, что процесс вступления Молдовы в Евросоюз ускорят.

Напомним, первую часть анкеты на получение статуса кандидата в члены ЕС Молдова передала 22 апреля.

Отметим, решение передать Молдове анкету для получения статуса кандидата в ЕС приняли в первых числах апреля.

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