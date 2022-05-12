Молдова передала ЕС вторую часть опросника для получения статуса кандидата

Молдова передала послу делегации ЕС Янису Мажейксу вторую часть анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Документ дипломату вручила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Церемония передачи прошла во время открытия нового здания посольства ЕС в Молдове. "ЕС - наш преданный друг, который всегда был рядом", - сказала Гаврилица, передавая европейскому дипломату заполненную анкету.
В церемонии приняла участие комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она заверила, что процесс вступления Молдовы в Евросоюз ускорят.
Напомним, первую часть анкеты на получение статуса кандидата в члены ЕС Молдова передала 22 апреля.
Отметим, решение передать Молдове анкету для получения статуса кандидата в ЕС приняли в первых числах апреля.
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