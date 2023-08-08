Молдова отримала партію військової допомоги від Румунії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міноборони Румунії.

Міністри оборони Молдови та Румунії Анатолій Носатий і Анджел Тильвар у зустрілися в Кишиневі для переговорів. Під час них відбулася передача останнього пакету безоплатної допомоги для Національної армії Молдови.

Туди увійшли індивідуальні засоби балістичного захисту, а саме кевларових шоломів і бронежилетів, а також польові автомобілі, "в межах постійних зусиль Румунії з підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова".

Ця допомога є частиною постійних зусиль Румунії, через Міністерство національної оборони, з підтримки Молдови в галузі оснащення армії сучасним обладнанням", - зазначив Тильвар.

Режим НП у Молдові

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Молдові ввели надзвичайний стан, який і досі регулярно продовжують.

Зараз, згідно до законодавства, влада має право на запровадження спеціального режиму в'їзду та виїзду до/з країни, запровадження спеціального режиму пересування Молдовою, екстрадицію людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни та ін.

Цього року, за словами президентки Молдови Майї Санду, РФ намагалась усіма силами встановити проросійську владу в її країні, щоб використовувати територію для нападів на Україну.

Наразі такі спроби РФ провалились, однак вони, вочевидь, не покидають цю ідею. Так, нещодавно стався скандал зі шпигунами із російського посольства. Jurnal TV та The Insider оприлюднили розслідування, в якому стверджується, що на даху російського посольства в Молдові зростає кількість тарілок та приладдя. Така ситуація часто постає перед виборами президента, парламенту чи візитами до Молдови іноземних делегацій.

Після Молдова вирішила скоротити персонал російського посольства.

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