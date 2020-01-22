Молдова отказалась передавать Украине бизнесмена Платона

Молдова отказалась передавать Украине бизнесмена Вячеслава Платона, которого в 2016 году экстрадировали в Молдову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV-8.

Министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский заявил, что отменить экстрадицию Вячеслава Платона, уже осужденного в Молдове - невозможно. Он отметил, что у бизнесмена есть гражданство Молдовы и нет никаких препятствий для отбывания его наказания в стране.

"Невозможно сначала экстрадировать, а затем просить аннулировать экстрадицию, учитывая, что человека осудили на территории Молдовы и он должен отбывать наказание в республике, являясь ее гражданином", - заявил Нагачевский, комментируя запрос, который направил в конце прошлого года в Кишинев генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Напомним, 29 августа 2016 года, украинская власть экстрадировала Платона в Молдову, где его подозревают в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах на сумму свыше 800 млрд леев. Вместе с тем, в декабре 2016 года, Апелляционный суд города Киева постановил, что Платон был экстрадирован из Украины в Молдову незаконно.

Суд Кишинева (Молдова) приговорил Платона, обвиняемого в отмывании более 20 млрд долларов из России через молдавские банки, к 18 годам лишения свободы.