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Молдова осудила зверства оккупантов в Буче и объявила день траура по погибшим в Украине

Фото: президент Молдовы Майя Санду (presedinte.md)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Молдовы Майя Санду осудила зверства российских оккупантов в Буче и других украинских городах. Глава государства объявила 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Санду.

"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. В шоке от жестокости по отношению к мирным жителям", - написала она.

Санду подчеркнула, что Молдова решительно осуждает преступления российских оккупантов, и незаконную и неспровоцированную войну России против Украины.

"Молдова объявляет завтра днем траура по всем погибшим в Украине", - добавила она.

Напомним, ранее Санду заявила, что Молдова не присоединится к санкциям ЕС против России, поскольку страна может остаться без газа и электроэнергии.

Напомним, ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах освобожденного от оккупантов города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

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