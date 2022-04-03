Молдова засудила звірства окупантів у Бучі та оголосила день жалоби за загиблими в Україні

Президент Молдови Майя Санду засудила звірства російських окупантів у Бучі та інших українських містах. Глава держави оголосила 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Санду.

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах. В шоці від жорстокості стосовно мирних жителів", - написала вона.

Санду підкреслила, що Молдова рішуче засуджує злочини російських окупантів, і незаконну і неспровоковану війну Росії проти України.

"Молдова оголошує завтра днем жалоби за всіма загиблими в Україні", - додала вона.