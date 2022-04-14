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Молдова окончательно запретила георгиевскую ленту. И символы "Z" и "V"

Фото: Молдова запретила георгиевскую ленту (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Парламент Молдовы в третьем чтении принял закон, согласно которому на территории страны запрещается использование георгиевских лент, символов "Z" и "V", а также любых знаков, которые ассоциируются с российской агрессией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на noi.md.

Сообщается, что поправки в Кодекс о правонарушениях о запрете "общеизвестных атрибутов и символов", которые используются в контексте военной агрессии, поддержали 53 депутата. Инициатива предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев (от 250 до 500 долларов) за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики.

Согласно законопроекту, под "общеизвестными атрибутами и символами" следует понимать:

  • цветные флаги, полосы и ленты (черно-оранжевая двухцветная - георгиевская лента);
  • эмблемы (графика, буквы, например, "Z" и "V", или цифры и их комбинации);
  • нагрудные знаки, обмундирование, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки различия, используемые участниками военных действий агрессии.

Авторы законопроекта считают, что запрет необходим в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Молдовы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии начали аннулировать визы россиянам с символикой в ​​поддержку войны против Украины.

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МолдоваГеоргиевская лентаВойна России против Украины