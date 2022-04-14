Молдова окончательно запретила георгиевскую ленту. И символы "Z" и "V"

Сообщается, что поправки в Кодекс о правонарушениях о запрете "общеизвестных атрибутов и символов", которые используются в контексте военной агрессии, поддержали 53 депутата. Инициатива предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев (от 250 до 500 долларов) за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики.

Согласно законопроекту, под "общеизвестными атрибутами и символами" следует понимать:

цветные флаги, полосы и ленты (черно-оранжевая двухцветная - георгиевская лента);

эмблемы (графика, буквы, например, "Z" и "V", или цифры и их комбинации);

нагрудные знаки, обмундирование, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки различия, используемые участниками военных действий агрессии.

Авторы законопроекта считают, что запрет необходим в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Молдовы.