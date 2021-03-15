UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Молдова окончательно отказала судье Чаусу в политическом убежище

Автор: РБК-Украина

Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу. Он с 2016 года скрывается в Молдове.

Об этом сообщает Mold-street.

Суд постановил, что решение об отказе в политическом убежище Чаусу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволить с должности судьи.

Напомним, в феврале прошлого года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что дело бывшего судьи, бежавшего в Молдову, готовится к передаче в суд. В сентябре стало известно, что экстрадиция Чауса затягивается из-за его иска по отказу в предоставлении Молдовой политического убежища.

Кроме того, в октябре прошлого года Интерпол приостановил международный розыск бывшего судьи Николая Чауса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МолдоваНиколай Чаус
Читайте также
В Молдове могут ввести чрезвычайное положение на две недели из-за ситуации с COVID
Тест, справка или карантин: Молдова ужесточила правила въезда
Прогноз погоды