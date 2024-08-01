Молдова оголосила персоною нон грата співробітника посольства Росії

Обшуки у парламенті Молдови

Напередодні у Молдові співробітники Служби інформації та безпеки та Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливо важливими справами провели обшуки у будівлі парламенту у зв'язку з розслідуванням справи про державну зраду.

У межах розслідування було затримано на 72 години главу юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Слідство припускає, що вони контактували зі співробітником посольства РФ і передавали йому інформацію за грошову винагороду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.