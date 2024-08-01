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Молдова оголосила персоною нон грата співробітника посольства Росії

Четвер 01 серпня 2024 11:19
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Молдова оголосила персоною нон грата співробітника посольства Росії Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило співробітника російського посольства персона нон грата. Про це відомство поінформувало посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Рішення про висилку було ухвалено на основі зібраної інформації та доказів, які свідчать про те, що російський дипломат займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом", - ідеться в повідомленні.

Співробітник посольства Росії, оголошений персоною нон ґрата, має покинути країну. За даними TV8, йдеться про військового аташе дипломатичної місії.

Обшуки у парламенті Молдови

Напередодні у Молдові співробітники Служби інформації та безпеки та Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливо важливими справами провели обшуки у будівлі парламенту у зв'язку з розслідуванням справи про державну зраду.

У межах розслідування було затримано на 72 години главу юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Слідство припускає, що вони контактували зі співробітником посольства РФ і передавали йому інформацію за грошову винагороду.

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