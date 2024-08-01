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Молдова объявила персоной нон грата сотрудника посольства России

Четверг 01 августа 2024 11:19
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Молдова объявила персоной нон грата сотрудника посольства России Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Молдовы объявило сотрудника российского посольства персона нон грата. Об этом ведомство проинформировало посла России в Кишиневе Олега Васнецова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Решение о высылке было принято на основе собранной информации и доказательств, свидетельствующих о том, что российский дипломат занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.

Сотрудник посольства России, объявленный персоной нон грата, должен покинуть страну. По данным TV8, речь идет о военном атташе дипломатической миссии.

Обыски в парламенте Молдовы

Накануне в Молдове сотрудники Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам провели обыски в здании парламента в связи с расследованием дела о государственной измене.

В рамках расследования были задержаны на 72 часа глава юридического департамента Ион Крянгэ и сотрудник Пограничной полиции, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.

Следствие предполагает, что они контактировали с сотрудником посольства РФ и передавали ему информацию за денежное вознаграждение.

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