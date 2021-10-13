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Молдова оголосила режим НС через газову кризу. Готують переговори з Україною

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Середа 13 жовтня 2021 19:48
Молдова оголосила режим НС через газову кризу. Готують переговори з Україною Фото: Молдова оголосила режим підвищеної готовності через газову кризу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови запровадила режим підвищеної готовності в газовому секторі. Країна готується до переговорів з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Point.

"Ми оголошуємо ПП, щоб бути готовими до будь-якого сценарію. Стан готовності означає, що установи можуть приймати конкретні заходи для захисту громадян", - заявив міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрея Спину.

За словами посадовця, уряд країни, на тлі газової кризи, планує розробити систему компенсації для громадян. Також він зауважив, що сьогодні країна продовжує переговори щодо забезпечення газом.

Прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця заявила, що планує попросити Комісію з надзвичайних ситуацій перевірити резерви природного газу компаній сектора й проінспектувати можливості.

"Крім того, ми обговоримо, якою мірою ми можемо збільшити компенсації й допомогу в холодний період року, щоб бути готовими компенсувати можливе підвищення тарифів", - заявила Гаврилиця.

Зокрема, прем’єр додала, що уряд сьогодні готує альтернативні сценарії, які включать імпорти газу з інших джерел з використанням існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією.

"Водночас ми готуємо альтернативні сценарії, які будуть включати імпорт природного газу з інших джерел з використанням існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією", - додала прем’єр.

Сьогодні, як відзначила Гаврилиця, Молдова веде переговори з "Газпромом", однак російська газовидобувна і газорозподільна монополія має дещо інші вимоги й очікування, коли країна плануює продовжити контракт на тих умовах, які існували й раніше.

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