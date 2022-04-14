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Молдова обвинила Россию в попытках вербовать ее граждан для войны в Украине

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обвинила российскую армию в попытке вербовки граждан на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи являются очень опасными, и их необходимо остановить", - заявил министр.

Он не сообщил подробностей, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.

Отмечается, что МИД России пока не прокомментировал эту ситуацию.

Ранее мы сообщали, что Молдова решила вернуть посольство в Киев.

Также мы писали, что Молдова не готова отдавать долг за газ России, и с мая может остаться без энергоносителя.

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