Молдова обвинила Россию в попытках вербовать ее граждан для войны в Украине

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обвинила российскую армию в попытке вербовки граждан на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи являются очень опасными, и их необходимо остановить", - заявил министр.
Он не сообщил подробностей, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.
Отмечается, что МИД России пока не прокомментировал эту ситуацию.
Ранее мы сообщали, что Молдова решила вернуть посольство в Киев.
Также мы писали, что Молдова не готова отдавать долг за газ России, и с мая может остаться без энергоносителя.
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