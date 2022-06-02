Молдова намерена узаконить ввод иностранных войск в страну

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить ввод иностранных войск в страну. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдовское издание Jurnal .

Отметим, что во время кризиса с мигрантами на границе с Беларусью услугами FRONTEX пользовались Литва и Латвия.

Напомним, в Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.

Кроме того, российские военные сообщили о новом - желтом уровне опасности в Приднестровье. До этого в регионе был объявлен красный уровень опасности.