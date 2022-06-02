Молдова має намір узаконити введення іноземних військ в країну

Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України має намір узаконити введення іноземних військ в країну. Відповідний законопроект вже розробляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Jurnal .

Відзначимо, що під час кризи з мігрантами на кордоні з Білоруссю послугами FRONTEX користувалися Литва і Латвія.

Нагадаємо, в Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі.

Крім того, російські військові повідомили про новий-жовтий рівень небезпеки в Придністров'ї. До цього в регіоні був оголошений червоний рівень небезпеки.