Молдова вводит бустерную дозу COVID-вакцины, но не для всех
Министерство здравоохранения Молдовы приняло решение о вакцинации от коронавируса дополнительной дозой отдельных категорий населения. Решение вступит в силу 29 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Госсекретарь Светлана Николаеску заявила, что бустерную вакцинацию от ковида начнут с основных групп риска. В эту группу попадают такие категории граждан:
- медицинские работники;
- люди старше 60 лет;
- люди старше 18 лет, находящиеся в группе риска из-за хронических заболеваний;
- социальные работники;
- работники системы образования.
По словам Николаеску, в будущем категории будут постепенно расширяться, однако пока введение дополнительной дозы будет доступно не для всех.
Напомним, ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже рекомендовал применять бустерную вакцину против коронавируса для всех взрослых жителей стран ЕС. В приоритете должны быть люди в возрасте от 40 лет и старше.