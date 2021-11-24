Молдова вводит бустерную дозу COVID-вакцины, но не для всех

Министерство здравоохранения Молдовы приняло решение о вакцинации от коронавируса дополнительной дозой отдельных категорий населения. Решение вступит в силу 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Госсекретарь Светлана Николаеску заявила, что бустерную вакцинацию от ковида начнут с основных групп риска. В эту группу попадают такие категории граждан:

медицинские работники;

люди старше 60 лет;

люди старше 18 лет, находящиеся в группе риска из-за хронических заболеваний;

социальные работники;

работники системы образования.

По словам Николаеску, в будущем категории будут постепенно расширяться, однако пока введение дополнительной дозы будет доступно не для всех.