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Молдова вводит бустерную дозу COVID-вакцины, но не для всех

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Молдова, Среда 24 ноября 2021 14:40
Молдова вводит бустерную дозу COVID-вакцины, но не для всех Фото: Молдова начнет вакцинировать дополнительной дозой отдельных граждан (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Молдовы приняло решение о вакцинации от коронавируса дополнительной дозой отдельных категорий населения. Решение вступит в силу 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Госсекретарь Светлана Николаеску заявила, что бустерную вакцинацию от ковида начнут с основных групп риска. В эту группу попадают такие категории граждан:

  • медицинские работники;
  • люди старше 60 лет;
  • люди старше 18 лет, находящиеся в группе риска из-за хронических заболеваний;
  • социальные работники;
  • работники системы образования.

По словам Николаеску, в будущем категории будут постепенно расширяться, однако пока введение дополнительной дозы будет доступно не для всех.

Напомним, ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже рекомендовал применять бустерную вакцину против коронавируса для всех взрослых жителей стран ЕС. В приоритете должны быть люди в возрасте от 40 лет и старше.

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Молдова Вакцина Коронавирус
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