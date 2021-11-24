Молдова вводить бустерну дозу COVID-вакцини, але не для всіх

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Держсекретар Світлана Ніколаеску заявила, що бустерну вакцинацію від ковіда почнуть з основних груп ризику. У цю групу потрапляють такі категорії громадян:

медичні працівники;

люди старші 60 років;

люди старші 18 років, які знаходяться в групі ризику через хронічні захворювання;

соціальні працівники;

працівники системи освіти.

За словами Ніколаеску, в майбутньому категорії будуть поступово розширюватися, проте поки введення додаткової дози буде доступно не для всіх.