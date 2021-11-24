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Молдова вводить бустерну дозу COVID-вакцини, але не для всіх

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Молдова, Середа 24 листопада 2021 14:40
Молдова вводить бустерну дозу COVID-вакцини, але не для всіх Фото: Молдова почне вакциновувати додатковою дозою окремих громадян (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Молдови прийняло рішення про вакцинацію від коронавірусу додатковою дозою окремих категорій населення. Рішення набуде чинності 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Держсекретар Світлана Ніколаеску заявила, що бустерну вакцинацію від ковіда почнуть з основних груп ризику. У цю групу потрапляють такі категорії громадян:

  • медичні працівники;
  • люди старші 60 років;
  • люди старші 18 років, які знаходяться в групі ризику через хронічні захворювання;
  • соціальні працівники;
  • працівники системи освіти.

За словами Ніколаеску, в майбутньому категорії будуть поступово розширюватися, проте поки введення додаткової дози буде доступно не для всіх.

Нагадаємо, раніше Європейський центр профілактики і контролю захворювань (ECDC) вже рекомендував застосовувати бустерну вакцину проти коронавірусу для всіх дорослих жителів країн ЄС. У пріоритеті повинні бути люди у віці від 40 років і старше.

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