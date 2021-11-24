Молдова вводить бустерну дозу COVID-вакцини, але не для всіх
Міністерство охорони здоров'я Молдови прийняло рішення про вакцинацію від коронавірусу додатковою дозою окремих категорій населення. Рішення набуде чинності 29 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Держсекретар Світлана Ніколаеску заявила, що бустерну вакцинацію від ковіда почнуть з основних груп ризику. У цю групу потрапляють такі категорії громадян:
- медичні працівники;
- люди старші 60 років;
- люди старші 18 років, які знаходяться в групі ризику через хронічні захворювання;
- соціальні працівники;
- працівники системи освіти.
За словами Ніколаеску, в майбутньому категорії будуть поступово розширюватися, проте поки введення додаткової дози буде доступно не для всіх.
Нагадаємо, раніше Європейський центр профілактики і контролю захворювань (ECDC) вже рекомендував застосовувати бустерну вакцину проти коронавірусу для всіх дорослих жителів країн ЄС. У пріоритеті повинні бути люди у віці від 40 років і старше.