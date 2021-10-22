Молдова на місяць ввела режим НС через газову кризу

Парламент Молдови підтримав введення надзвичайного стану у сфері енергетики. Режим НС буде діяти на території Молдови протягом місяця, тобто до 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Point .

Рішення про введення режиму НС підтримали 55 депутатів правлячої партії PAS. А опозиційні БКС та "Шор" не голосували.

Питання введення НС винесли на розгляд парламенту після засідання комісії з надзвичайних ситуацій, члени якої і ухвалили таке рішення. Потім відбулося засідання молдовського уряду, де цю ініціативу також підтримали.

На засіданні парламенту була присутня прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця. Вона пояснила депутатам, чому потрібно запровадити надзвичайний стан. За її словами, режим НС дозволить обійти деякі процедури, щоб пришвидшити закупівлю газу з альтернативних джерел, поки Молдова домовляється з Росією про продовження контракту.