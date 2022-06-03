Молдова хочет приобрести противотанковые ракеты и дроны-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Молдовы Анатолия Носатого в эфире Jurnal TV .

По словам министра, сейчас Молдова получает от партнеров военную помощь, но это нелетальна оружие - в основном бронежилеты, каски, средства коммуникации и системы оповещения.

Он добавил, что у Молдовы нет в арсенале танков, их закупка и содержание пока слишком дорого обойдется для Кишинева. Поэтому Минобороны хочет усилить противотанковую оборону.

"У нас в армии есть чуть более 6,5 тысяч военнослужащих, армия оборудована тем, что осталось с советских времен, - это техника 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века", - сказал Носатый.