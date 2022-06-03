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Молдова хочет приобрести противотанковые ракеты и дроны-камикадзе

Фото: министр обороны Молдовы Анатолий Носатый (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Молдова планирует усилить собственную армию более современным вооружением. Минобороны хочет обсудить данный вопрос с западными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Молдовы Анатолия Носатого в эфире Jurnal TV.

По словам министра, сейчас Молдова получает от партнеров военную помощь, но это нелетальна оружие - в основном бронежилеты, каски, средства коммуникации и системы оповещения.

Он добавил, что у Молдовы нет в арсенале танков, их закупка и содержание пока слишком дорого обойдется для Кишинева. Поэтому Минобороны хочет усилить противотанковую оборону.

"У нас в армии есть чуть более 6,5 тысяч военнослужащих, армия оборудована тем, что осталось с советских времен, - это техника 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века", - сказал Носатый.

Напомним, недавно премьер Молдовы заявила, что правительство ведет переговоры о поставках летального оружия из ЕС.

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