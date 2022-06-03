Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову

НАЭК "Энергоатом" заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Поставки украинской электроэнергии в Молдову начнутся с 4 июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность", - отметили в пресс-службе "Энергоатома".

Энергопотребление Молдовы в значительной мере зависит от генерации на Молдавской ГРЭС, принадлежащей РФ.

"В свою очередь, благодаря экспорту Энергоатом получит дополнительный источник для финансирования ПСО, по которому осуществляется поставка электроэнергии населению", - говорится в сообщении.

Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене 77 долларов за 1 МВт-час.

Напомним, Украина и Молдова вместе преодолели путь интеграции с европейской ENTSO-E. Энергосистемы обеих стран были полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы в середине марта 2022 года.

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