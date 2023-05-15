Молдова хоче вийти з міжпарламентської асамблеї СНД через напад РФ на Україну

"Як голова парламенту я оголошую, що ініціював процедуру виходу Молдови з міжпарламентської асамблеї СНД", - зазначив він.

За словами Гросу, він уже встиг обговорити цю ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії "Дія та солідарність" (PAS), а також із президентом Майєю Санду.

"Після того, як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може зватись спільнотою. Це стане першим кроком для виходу нашої країни з СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України", - зазначив Гросу.

Найближчим часом він також планує повідомити свою ініціативу прем'єр-міністру Доріну Речану і підготувати законопроект до наступного засідання Постійного бюро парламенту.

"Ми готові відокремитися від джерела зла, війни і бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо процвітання і демократії і кращого майбутнього. СНД - це організація, створена Росією на руїнах СРСР, щоб тримати під контролем. не можемо залишатися за одним столом переговорів зі країною-агресором", - підкреслив Гросу.

Як повідомлялось, на початку травня Верховна рада ухвалила постанову "Про вихід Верховної ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав". Рішення підтримали 280 нардепів.

Нагадаємо, Україна поступово денонсує угоди, укладені в рамках СНД. Зокрема, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав - учасниць Співдружності незалежних держав.