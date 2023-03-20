Молдова хоче розірвати угоду з телерадіокомпанією "Мир" через агресію РФ проти України

Молдова може денонсувати угоду про діяльність телерадіокомпанії "Мир". Ініціатива спрямовано захист інформаційного простору від РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення парламентської комісії із зовнішньої політики та євроінтеграції Молдови, яке приводить NewsMaker.
Країна хоче денонсувати угоду про міжнародно-правові гарантії безперешкодної та незалежної діяльності телерадіокомпанії "Мир".
Згідно з документом, ініціатива спрямована на захист національного аудіовізуального простору та забезпечення інформаційної безпеки. У тому числі з урахуванням ситуації в регіоні та загроз, спричинених агресією Росії проти України.
"Тепер рішення про денонсацію угоди має розглянути парламент. Починаючи з другого кварталу 2022 року, влада Молдови перестала перераховувати гроші каналу "Мир" - представництву офіційної телекомпанії СНД у Молдові", - йдеться у матеріалі.
"Мир"
Російська мовна організація, акціонерне товариство здійснює мовлення телепрограм "Мир", "Світ Premium", "Мир24" та радіопрограми "Радіо Світ". Створена в 1992 році Угодою глав держав-учасників СНД з метою висвітлення політичного, економічного та гуманітарного співробітництва, формування спільного інформаційного простору і сприяння міжнародному обміну інформацією. Телерадіокомпанія являє собою міжнародну організацію зі штаб-квартирою в Москві і національними філіями і представництвами в 9 країнах.
З 26 лютого 2015 року мовлення телеканалу "Мир24" заборонено в Україні у зв'язку з порушенням вимог Євроконвенції про транскордонне телебачення - низка сюжетів новин та фрагменти телепередач Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення розцінила як заклики до зміни конституційного ладу країни та порушення територіальної цілісності.
Нагадаємо, що уряд Молдови планує ввести ряд санкцій проти Російської Федерації через її вторгнення в Україну.
Уряд Молдови затвердив протокол, який передбачає усунення операцій подвійного, а на деяких ділянках - потрійного контролю митних та прикордонних органів за залізничним вантажем.
З початку повномасштабного вторгнення Молдова повністю перебуває на боці України та засуджує вторгнення РФ.
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