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Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Украину и Румынию: причина

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Молдова, Суббота 17 июля 2021 16:35
Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Украину и Румынию: причина Фото: Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Украину и Румынию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за ремонтных работ в Молдове перекроют трассу M1, которая соединяет Румынию и Украину. Ограничение начнет действовать с 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

"В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, который соединяет Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля",- говорится в сообщении.

Отмечено, что ремонтные работы продлятся до конца июня 2022 года.

Известно, что перекроют движение на магистрали M1, который начинается от границы с Румынией, и пересекает Леуш, Кишинев, Дубоссары, и заканчивается на границе с Украиной.

Впрочем, движение перенаправляют по трассам R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.

К водителям, которые планировали пересекать трассу M1, обращаются с просьбой соблюдать требования временных дорожных знаков и объезжать данный участок дороги.

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трасса перекрыто движение
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