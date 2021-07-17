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Молдова на рік перекриє трасу, що з’єднує Україну і Румунію: причина

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Молдова, Субота 17 липня 2021 16:35
Молдова на рік перекриє трасу, що з’єднує Україну і Румунію: причина Фото: Молдова на рік перекриє трасу, що з’єднує Україну і Румунію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Через ремонтні роботи у Молдові перекриють трасу M1, котра з'єднує Румунію та Україну. Обмеження почне діяти з 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

"У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію і Україну. Це пов'язано з ремонтом мосту, який розпочнеться 19 липня", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ремонтні роботи триватимуть до кінця червня 2022 року.

Відомо, що перекриють рух на магістралі M1, який починається від кордону з Румунією, і перетинає Леуш, Кишинів, Дубоссари, і закінчується на кордоні з Україною.

Втім, рух перенаправляють по трасах R4 R6 - Гояни - Криуляни - M1 і G72 R6 - Браніште - Криуляни.

До водіїв, які планували перетинати трасу M1, звертаються з проханням дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і об'їжджати дану ділянку дороги.

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