UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова договорилась с РФ о продолжении поставок газа

Фото: Молдова продолжит потребление российского газа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подтвердил продолжение поставок голубого топлива российским "Газпромом" в Молдову в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чебана.

В Молдове заявили о дальнейших поставках газа из РФ. Ранее молдовские власти объявили о риске прекращения импорта в мае.

"ПАО "Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года", – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года власти Молдовы и представители "Газпрома" договорились до 1 мая провести аудит долгов "Молдовагаза". По версии российской корпорации, ей задолжали свыше 700 млн долларов. Молдова готова рассчитаться по долгам только после проведения аудита.

Напомним, в Офисе президента спрогнозировали наступление бедности в РФ после введения эмбарго на энергоносители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромРоссийская ФедерацияМолдоваГаз