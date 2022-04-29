Молдова домовилася з РФ щодо продовження постачання газу

Голова правління "Молдовагазу" Вадим Чебан підтвердив продовження постачання блакитного палива російським "Газпромом" до Молдови в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чебана .

У Молдові заявили про подальше постачання газу з РФ. Раніше молдовська влада оголосила про ризик припинення імпорту в травні.

"ПАТ "Газпром" офіційно підтвердив об'єми природного газу, законтрактованого для постачання в Республіку Молдова в травні 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Торік у грудні влада Молдови та представники "Газпрому" домовилися до 1 травня провести аудит боргів "Молдовагазу". За версією російської корпорації, їй заборгували понад 700 млн доларів. Натомість Молдова готова розрахуватися за боргами лише після проведення аудиту.