Молчанова: Stolitsa Group "кинули" на 3,5 млн долларов при покупке рынка "Столичный"

Киевский предприниматель Влада Молчанова заявила, что владелец мажоритарного пакета акций рынка "Столичный" взял аванс за продажу акций предприятия в размере 3,5 млн долл, после чего прекратил какое-либо общение с потенциальными покупателями.

Об этом говорится в заявлении Молчановой, который опубликовала в Facebook журналистка Светлана Крюкова.

При этом Молчанова опровергает заявления компании "Goodlight capital limited" о попытках рейдерского захвата рынка и каких-либо действиях по завладению рынком с ее стороны либо со стороны Stolitsa Group.

"В этой истории нас просто кинули. Я до сегодняшнего дня пытаюсь встретиться со Стельмахом. Мне интересно послушать его лично - что и у кого я пыталась захватить рейдерским путем. Это клевета. И я подала в суд иск об опровержении недостоверной информации. Единственное пожелание мое и Stolitsa Group - это в правовом поле, цивилизовано выполнить обязательства по подписанных договорах", - заявила Молчанова.

По ее словам, Stolitsa Group, акционером которой она ранее являлась, пригласила ее провести переговоры о приобретении акций рынка "Столичный".

"Начались переговоры со всеми учредителями этого проекта. 22,5% принадлежало компании "Современные рыночные инновации", 11,6% - принадлежало Игорю Панько, 11,6% - группе "Шувар", и мажоритарная доля в 54% - компании "Goodlight capital limited" (Гудлайт кепител лимитед), которую представлял Александр Стельмах. Итак, в 2018-ом году мы начали и провели первую успешную сделку и приобрели компанию "Современные рыночные инновации". Дальше начались переговоры. С "Шуваром" и Панько мы достигли договоренностей", - рассказала она.

Также, по словам Молчановой, в январе 2019 года была достигнута договоренность со Стельмахом о покупке 54,25% доли в рынке "Столичный" за 12 млн долл. Были подписаны два меморандума, по которым были внесены 2 млн долларов и 1,5 млн долларов аванса.

"Следующий шаг - Stolitsa Group должна была обратиться в Антимонопольный комитет, что она и сделала, а также публично известила рынок о покупке. А продавцы должны были вывести компанию "Goodlight capital limited" (Гудлайт кепител лимитед), у которой были проблемы со счетами, из состава владельцев долей "Столичного рынка" и ввести нового учредителя, на которую наша сторона должна была осуществить платеж", - рассказала она.

В то же время, по словам Молчановой, с начала 2020 года мажоритарный акционер вышел из переговоров, а собственники компании просто перестали брать телефонную трубку. При этом, на рынке сменился менеджмент, а миноритарные акционеры перестали получать отчеты о его работе.

"Тогда мы обратились в правоохранительные органы, так как нас по сути "кинули" на аванс. Возбудили уголовное дело, расследование длилось около полугода, после чего нас известили, что Стельмаху подписали подозрение в мошенничестве. Вот и все. Неделю назад в прессе поднялся шквал негатива в мой адрес. Все, в чем меня обвинили - неправда. Как и вы, я узнала об этих событиях из СМИ", - заявила Молчанова.

Напомним, Stolitsa Group инвестирует в девелоперские проекты под своим брендом и розничную торговлю под брендом сети супермаркетов "NOVUS".

Один из последних проектов - большой торгово-развлекательный центр "Ретровиль" на Виноградаре.