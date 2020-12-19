Молчанова: Stolitsa Group "кинули" на 3,5 млн доларів при купівлі ринку "Столичний"

Київський підприємець Влада Молчанова заявила, що власник мажоритарного пакету акцій ринку "Столичний" взяв аванс за продаж акцій підприємства в розмірі 3,5 млн дол, після чого припинив будь-яке спілкування з потенційними покупцями.

Про це йдеться в заяві Молчанової, який опублікувала у Facebook журналістка Світлана Крюкова.

При цьому Молчанова спростовує заяви компанії "Goodlight capital limited" про спроби рейдерського захоплення ринку та будь-які інші дії із заволодіння ринком з її боку або з боку Stolitsa Group.

"У цій історії нас просто кинули. Я до сьогоднішнього дня намагаюся зустрітися зі Стельмахом. Мені цікаво послухати його особисто - що і в кого я намагалася захопити рейдерським шляхом. Це наклеп. І я подала до суду позов про спростування недостовірної інформації. Єдине моє побажання і Stolitsa Group - це в правовому полі, цивілізовано виконати зобов'язання за підписаними договорами", - заявила Молчанова.

За її словами, Stolitsa Group, акціонером якої вона раніше була, запросила її провести переговори про придбання акцій ринку "Столичний".

"Почалися переговори з усіма засновниками цього проекту. 22,5% належало компанії "Сучасні ринкові інновації", 11,6% - належало Ігорю Паньку, 11,6% - групі "Шувар", і мажоритарна частка в 54% - компанії "Goodlight capital limited" (Гудлайт кепітел лімітед), яку представляв Олександр Стельмах. Отже, у 2018-му році ми розпочали і провели першу успішну операцію і придбали компанію "Сучасні ринкові інновації". Далі почалися переговори. З "Шуваром" і Панько ми досягли домовленостей", - розповіла вона.

Також, за словами Молчанової, в січні 2019 року була досягнута домовленість зі Стельмахом про купівлю 54,25% частки ринку "Столичний" за 12 млн дол. Були підписані два меморандуму, за яким було внесено 2 млн доларів і 1,5 млн доларів авансу.

"Наступний крок - Stolitsa Group повинна була звернутися в Антимонопольний комітет, що вона і зробила, а також публічно сповістила про купівлю ринок. А продавці повинні були вивести компанію "Goodlight capital limited" (Гудлайт кепітел лімітед), у якої були проблеми з рахунками, зі складу власників часток "Столичного ринку" і ввести нового засновника, на яку наша сторона повинна була здійснити платіж", - розповіла вона.

Водночас за словами Молчанової, з початку 2020 року мажоритарний акціонер вийшов з переговорів, а власники компанії просто перестали брати слухавку. При цьому, на ринку змінився менеджмент, а міноритарні акціонери перестали отримувати звіти про його роботу.

"Тоді ми звернулися в правоохоронні органи, оскільки нас по суті "кинули" на аванс. Порушили кримінальну справу, розслідування тривало близько півроку, після чого нас сповістили, що Стельмаху підписали підозру в шахрайстві. От і все. Тиждень тому в пресі зчинився шквал негативу в мою адресу. Все, в чому мене звинуватили - неправда. Як і ви, я дізналася про ці події зі ЗМІ", - заявила Молчанова.

Нагадаємо, Stolitsa Group інвестує в девелоперські проекти під своїм брендом і роздрібну торгівлю під брендом мережі супермаркетів "NOVUS".

Один з останніх проектів - великий торгово-розважальний центр "Ретровиль" на Виноградарі.